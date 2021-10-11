شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: القوات المسلحة السودانية ستحمى الفترة الانتقالية حتى الوصول لانتخابات حرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.

وشدد البرهان، لدى مخاطبته اليوم الإثنين، ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ونوابه والمفتش العام وعدد من قادة الوحدات والأفرع، على الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة وذلك بإشراك كل القوى الثورية والوطنية، عدا حزب المؤتمر الوطني الذي تم حله.

وقال البرهان ،وفقا لبيان مجلس السيادة الانتقالي، " إن بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر ".

وأكد البرهان ان قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا ومن يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات.

وحيا البرهان أفراد القوات المسلحة والدعم السريع المرابطين في ثغور السودان، مشيدا بالتضحيات الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى رغم الظروف التي تمر بها البلاد.