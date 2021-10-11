ميقاتى يبحث مع وزير الطاقة وحاكم مصرف لبنان انخفاض مستوى التغذية الكهربائية

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع وزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانبة) وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد.

كان وليد فياض أعلن أمس الأحد، أن شبكة الكهرباء بلبنان عادت إلى عملها الطبيعي، وفقا لما كانت عليه قبل نفاد الوقود (مادة الغاز أويل) في محطتي توليد الكهرباء دير عمار والزهراني.

يذكر أن مؤسسة كهرباء لبنان قد أعلنت أمس الأول عن حدوث هبوط بشكل كامل بشبكة الكهرباء من دون إمكانية إعادة بنائها مجددا في الوقت الراهن، في ظل الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة الانتاجية المتدنية من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة على سيطرة المؤسسة من جهة أخرى.

وبعد ساعات، عادت المؤسسة لتعلن تلقيها 6000 كيلو لتر من الوقود اللازم من مخزون الجيش اللبناني بما يكفي لإعادة تشغيل الشبكة بقدرة 500 ميجاوات ابتداء من أمس.