مفتى لبنان: ذكرى المولد النبوى الشريف تدعو للتراحم والمحبة والأخلاق الحسنة

القاهرة - سامية سيد - أكد مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن ذكرى المولد النبوى الشريف تدعو إلى التراحم والمحبة والأخلاق الحسنة، موجها التهنئة للبنانيين عامة والمسلمين خاصة بهذه الذكرى الجليلة.

وأضاف مفتي لبنان - في بيان اليوم الاثنين، أن ذكرى المولد النبوى الشريف تحل يوم الاثنين، القادم، سائلا الله "عز وجل" أن يعم الاستقرار والأمن والسلام ربوع لبنان والمنطقة.

على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء اللبناني منح إجازة رسمية وإغلاق جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين المقبل، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

