الجزائر تعلن زيادة عدد الرحلات الجوية الإضافية إلى 24 رحلة أسبوعيا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر رفع عدد رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، ليبلغ عدد الرحلات الإضافية 24 رحلة من وإلى البلاد أسبوعيا، بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضحت وزارة النقل - في بيان اليوم الاثنين، أنه سيتم اعتماد برنامج جديد للرحلات على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل تنفيذا لقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفي إطار مجهودات الحكومة لتدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية.

ويتم بموجب البرنامج الجديد، رفع عدد الرحلات من وإلى الجزائر باثنتي عشرة رحلة أسبوعيا، تشمل رحلتين لكل من الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا.

وأشارت وزارة النقل الجزائرية إلى أنه في إطار المعاملة بالمثل، ستقوم شركات الطيران الأجنبية الناشطة في الجزائر ببرمجة نفس عدد الرحلات ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات الإضافية 24 رحلة من وإلى الجزائر أسبوعيا.

