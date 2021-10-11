شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات العراقية: إعلان نتائج المحافظات خلال الساعات المقبلة تباعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، أن إعلان جميع نتائج المحافظات ترفع حاليا عبر شاشات العرض في الصالات التي حدتها المفوضية في بغداد والمحافظات كافة.

وقالت لوكالة الأنباء الوطنية العراقية نينا: ملزمون بإعلان نتائج جميع المحافظات خلال الساعات المقبلة تباعا ولغاية مساء هذا اليوم بالكامل.

وكانت أفصحت المفوضية العليا عن النتائج الأولية فقط لـ10 محافظات.

وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، القاضي جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المفوضية عرضت نتائج الانتخابات في محافظات ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف واربيل"، لافتا أن "الاعلان يتم عبر شاشات عرضها وضمن الموقع الالكتروني للمفوضية".

وأضافت أن "هذه النتائج أولية تعتمد على ما وصلت الى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة"، مشيراً الى أن "الصناديق التي حصل بها بعض المشاكل سوف تنقل صباح يوم غداً الى المكتب الوطني".