شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر بهيئة الأوقاف الإسلامية، في تصريحات صحفية، أن المستوطنين الذين بلغ عددهم 132 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية فيها.

كانت ما تسمى "محكمة الصلح" الإسرائيلية قد أصدرت قرارًا يوم الأربعاء الماضي، يمنح المستوطنين حقا محدودا في أداء "صلوات صامتة" في باحات الأقصى، إلا أن محكمة الاحتلال "المركزية" في القدس، ألغت يوم الجمعة الماضي، القرار في ظل ردود الفعل الفلسطينية والعربية الغاضبة.