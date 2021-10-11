9 وزراء جدد فى تعديل بالحكومة الأردنية يؤدون اليمين أمام الملك عبدالله الثانى

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأردن إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هانى الخصاونة، تضمنت تعيين 9 وزراء جدد، الذى أدووا اليمين الدستورية أمام عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى في قصر الحسينية، بحضور "الخصاونة"، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا) أنه جرى تعيين وجيه موسى عويس عويس وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وصالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، إلى جانب تعيين فيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام، وهيفاء يوسف فضل حجار النجار، وزيرا للثقافة.

كما شمل التعديل الوزاري تعيين وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية، ومعاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة، وخيري ياسر عبدالمنعم عمرو، وزيرا للاستثمار، بالإضافة إلى تعيين نايف زكريا نايف استيتية، وزيرا للعمل.

وتقدم وزراء حكومة الأردن باستقالاتهم لرئيس الحكومة بشر الخصاونة، الأحد، تمهيداً لإجراء تعديل حكومي.