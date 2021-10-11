شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مفجعة.. بلاغ ينقذ المواطنين من لحوم ثور نافق داخل أحد الملاحم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب بلاغ قدمه مواطن في ضبط سيارة بها حيوان نافق، كان بصدد تسويقه من قبلِ إحدى الملاحم في محافظة بيشة.

وقالت بلدية بيشة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن الفرق الرقابية، بالتعاون مع شرطة المحافظة، تحركت فور تلقيها بلاغا عن مركبة متهالكة بها حيوان نافق، واتضح أن المركبة تابعة لملحمة وتحمل “ثوراً” نافقاً بالفعل.

وأكدت أن الفرق الرقابية حررت محضر الضبط، وأغلقت الملحمة، مضيفة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية مع الجهات ذات العلاقة.