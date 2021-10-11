شركة تصمم أزياء صديقة للبيئة للهالووين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات - السودان نيوز

أطقت شركة Morrisons البريطانية مجموعة من الملابس الصديقة للبيئة المصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها.



وتقول موريسونز إنها أول شركة تجارية تقوم بذلك، في محاولة لجعل أكثر ليالي العام رعباً أكثر استدامة قائلة "النفايات هي الشيء الأكثر رعباً في عيد الهالوين".

وتشمل المجموعة تصاميم على شكل ذئب ومومياء وهاري بوتر. وعلى عكس سابقاتها، يمكن غسل هذه الأزياء في الغسالة واستخدامها مرة أخرى، وحتى الشماعات مصنوعة من الورق المقوى، حيث يتم التخلص من الإصدارات البلاستيكية والمعدنية.

ووجدت الأبحاث أن معظم ملابس الهالوين يتم ارتداؤها مرة واحدة فقط، ولأنها مصنوعة من البوليستر، ينتهي بها الأمر في مكب النفايات بدلاً من مصانع إعادة التدوير. وسيتم الحصول على الأقمشة المستخدمة في الأزياء بنسبة 100% من مصادر طبيعية، وأي بوليستر سيكون مصنوعًا من زجاجات بلاستيكية، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وقالت جودي جلو، مديرة المشتريات في الشركة "لقد عملنا بجد مع فريقنا هذا العام لإنشاء أزياء لا يتم تصنيعها فقط باستخدام مواد ذات مصادر مسؤولة بنسبة 100 في المائة، ولكن يمكن أيضًا غسلها في الغسالة - مما يقلل من النفايات ويشجع على إعادة الاستخدام عامًا بعد عام".