سوريا تدين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول زيادة عدد المستوطنين في هضبة الجولان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، إن "دمشق تدين بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بخصوص زيادة عدد المستوطنين الصهاينة في الجولان السوري المحتل".

كما أضاف المصدر أن "مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لا محالة طال الزمن أم قصر".

وتابع المصدر: "الشعب العربي السوري وجيشه الذي ألحق الهزيمة بالمجموعات الإرهابية أدوات كيان الاحتلال الغاصب هو أكثر تصميماً وإرادة على تحرير الجولان العربي السوري من الاحتلال".

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على أن إسرائيل سوف تحتفظ بمرتفعات الجولان المحتلة، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خالف القوى العالمية الأخرى في عام 2019، باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي استولت عليها في حرب 1967، وضمتها في عام 1981 في خطوة لم يعترف بها العالم.