ما هي قصة العثور على آلاف الدولارات داخل مكب نفايات في لبنان؟... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة إنه استيقظ في السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين على رنين هاتف يخبره بأن منطقة سن الفيل غارقة في آلاف الدولارات.

وأوضح أنه تبيّن بعد فحص هذه الأوراق أنها ليست نقدية، وإنما أوراق عادية طبع عليها صورة لورقة المئة دولار الأمريكي، وأعيد نسخها آلاف المرات، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وتوقع المسؤول المحلي أن تكون هذه الأوراق خاصة بمؤسسة معنية بتصوير فيلم أو شيء من هذا القبيل.

وذكر كحالة أنه تم إبلاغ أجهزة الأمن الداخلي التي أحالت الأمر إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيق في الحدث الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن قوى الأمن استلمت الملف وتباشر التحقيق فيه لمعرفة مصدر هذه الأموال وكيف وصلت للحاويات.

وكان عمال شركات النفايات عثروا على هذه الأوراق والتقطوا الصور التي انتشرت على مواقع التواصل بشكل لافت مع تعليقات ساخرة.