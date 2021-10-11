أبل تخطط لصناعة آي فون بشاشة قابلة للتوسع واللف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

تشير التوقعات إلى أن شركة أبل، قد تعمل على تصميم هاتف آي فون "قابل للتوسيع" مع شاشة قابلة للف، يمكنها أن تنحني حول بكرة داخل الجهاز نفسه. وتذكر براءة الاختراع أيضًا أن جزءًا من الشاشة المرنة يدخل داخل غلاف الهاتف، عندما تكون في حالة غير موسعة، مما يشير إلى أن الشاشة قد تكون مثنية أو ملفوفة بالداخل.



وليست أبل العلامة التجارية الأولى التي تتجه نحو الشاشات القابلة للف، والتي من المتوقع أن تكون الخطوة التالية الأكبر لشكل الهاتف الذكي في المستقبل، حيث حصلت سامسونغ على براءة اختراع لهاتف مزود بتقنية تدوير آلية في عام 2019، وتسعى الآن للحصول على براءة اختراع تتيح للمستخدمين توسيع حجم الشاشة على أجهزتهم بنسبة تصل إلى 50٪.

كما حصلت شركة شاومي على براءة اختراع مماثلة في الماضي، وأنتجت شركة أوبو جهاز “أوبو X21” بشاشة يمكن توسيعها عند الحاجة.