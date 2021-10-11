الصدر يوجه طلبا إلى مفوضية الانتخابات العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الصدر: " نشد على أيدي المفوضية للإسراع بإعلان نتائج الانتخابات والنظر في الطعون القانونية، لتبعد "كل الفرص عن المرتبصين بالعملية السياسية".

وخاض الانتخابات التي انطلقت للتصويت العام، أمس الأحد، ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وأجريت الانتخابات في 8273 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وشارك فيها 1249 مراقبا دوليا و147152 مراقبا محليا، وفق ما أفادت به الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي.