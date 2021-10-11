شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الليبية" تثمن عودة نشاط بعض البعثات الدبلوماسية فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ثمّنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوحدة الوطنية الليبية "موقف بعض الدول الشقيقة والصديقة التى أعادت نشاط بعثاتها الدبلوماسية من العاصمة طرابلس وتلك التى أعادت فتح قنصلياتها فى بنغازى".
وطالبت الوزارة - فى منشور لها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - بقية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا بالعودة إلى ممارسة مهامها من مقراتها فى العاصمة طرابلس، ومن القنصليات التابعة لها في القنصليات التابعة لها في المدن الليبية الأخرى .
وأكدت أن التوافق الذى تم بين كافة الأطراف الليبية توّج بتشكيل حكومة وحدة وطنية انعكس أداؤها بشكل إيجابي على استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا، وعودة الحياة إلى طبيعتها تنتفي معه مبررات استمرار إقامة ونشاط هذه البعثات خارج ليبيا .
وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش،دعت على ضرورة الإسراع في تطبيق وتفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار .
وأكدت وزيرة الخارجية خلال لقائها رئيس النيجر محمد بازوم ، بالعاصمة نيامي،وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أن تفعيل هذه الاتفاقية من شأنه أن يحد من الظواهر الهدامة التى تهدد شعوب المنطقة كالارهاب ، والجريمة المنظمة العابرة للحدود ، وعمليات التهريب ، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية .
وأوضحت أن تفعيل هذه الاتفاقية ، من شأنها أن تعزز سبل الاستقرار الأمني لعموم المنطقة ، وبالتالي يعود بالمنفعة لكامل شعوبها ، ويلبي تطلعاتها في البناء والتنمية.