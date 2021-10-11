"الخارجية الليبية" تثمن عودة نشاط بعض البعثات الدبلوماسية فى طرابلس

القاهرة - سامية سيد - ثمّنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوحدة الوطنية الليبية "موقف بعض الدول الشقيقة والصديقة التى أعادت نشاط بعثاتها الدبلوماسية من العاصمة طرابلس وتلك التى أعادت فتح قنصلياتها فى بنغازى".

وطالبت الوزارة - فى منشور لها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - بقية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا بالعودة إلى ممارسة مهامها من مقراتها فى العاصمة طرابلس، ومن القنصليات التابعة لها في القنصليات التابعة لها في المدن الليبية الأخرى .

وأكدت أن التوافق الذى تم بين كافة الأطراف الليبية توّج بتشكيل حكومة وحدة وطنية انعكس أداؤها بشكل إيجابي على استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا، وعودة الحياة إلى طبيعتها تنتفي معه مبررات استمرار إقامة ونشاط هذه البعثات خارج ليبيا .