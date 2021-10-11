شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الحكومة التونسية الجديدة بعد أداء اليمين أمام قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الإثنين، أمرا يقضى بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وأدى أفراد الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن اليمين الدستورية منذ قليل أمام الرئيس التونسي، وتم إسناد حقيبة وزارة العدل إلى ليلى جفال، فيما جاء عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتم إسناد حقيبة الشؤون الخارجية والهجرة والمغتربين لـ عثمان الجرندي، وتعيين سهام البوغديرى النمسية، وزيرة المالية، وسمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، ونايلة نويرة الغونجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

وأسندت وزارة تكنولوجيا الاتصال لـ نزار بن ناج، ووزارة النقل واللوجستيك لـ ربيع المجيدى، ووزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لـ سارة زعفرانى، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لـ محمدالرقيق، ووزارة الفلاحة والموارد المائية لـ محمود الياس حمزة، ووزارة الصحة لـ على مرابط.

فيما تم إسناد وزارة الشؤون الدينية لـ إبراهيم الشايبى، ووزارة البيئة والشؤون المحلية لـ ليلى الشيخاوى، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لـ أمال بلحاج، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني لـ كمال دقيش، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات لـ فضيلة الرابحى، ووزارة الثقافة لـ حية قطاط القرمازى، ووزارة السياحة لـ محمد المعز بن حسين، ووزارة التربية لـ فتحى السلاوتى، ووزارة التعليم العالي لـ منصف بوكثير.