شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يترأس وفد بلاده المشارك فى اجتماع دول حركة عدم الانحياز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، وفد العراق المشارك فى اجتماع دول حركة عدم الانحياز المنعقد فى العاصمة الصربية بلجراد.
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) - إن "وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس وفد العراق المشارك في اجتماع دول حركة عدم الانحياز التي ستعقد احتفالاً بالذكرى الـ60 للمؤتمر الأول لتأسيس الحركة".
وكان سفير جمهورية صربيا لدى بغداد، أوروش بالوف قد سلم دعوة رسمية موجهة من وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلا كوفيتش إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لحضور القمة.
ورحّب الوزير - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، بالدعوة ، منوهاً إلى الدور الإيجابيّ الذي تسهم من خلاله الحركة فى تحقيق التكامل والاستقرار والتعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تحقيق علاقات مُتوازنة من شأنها تلبية طمُوحات الشعوب في تحقيق التنمية المُستدامة.
وأعرب حسين عن تطلّعه لتطوير التعاون الاقتصادي بين بغداد وبلجراد، خصوصاً في مجال الصناعة النفطيّة التي تمتلك صربيا خبرة فيها. داعياً الشركات الصربيّة إلى الاستثمار في العراق، ولاسيَّما مشاريع إعادة إعمار البنى التحتيّة.
من جانبه، ثمّن السفير الصربى الدور العراقى والجُهُود التي تبذلها الحكومة العراقيَّة لتعزيز ثقافة الحوار واحترام الآخر لتحقيق السلام العادل والشامل، وتكريس الأمن والاستقرار فى المنطقة.