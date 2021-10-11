وزير خارجية العراق يترأس وفد بلاده المشارك فى اجتماع دول حركة عدم الانحياز

القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، وفد العراق المشارك فى اجتماع دول حركة عدم الانحياز المنعقد فى العاصمة الصربية بلجراد.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) - إن "وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس وفد العراق المشارك في اجتماع دول حركة عدم الانحياز التي ستعقد احتفالاً بالذكرى الـ60 للمؤتمر الأول لتأسيس الحركة".

وكان سفير جمهورية صربيا لدى بغداد، أوروش بالوف قد سلم دعوة رسمية موجهة من وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلا كوفيتش إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لحضور القمة.

ورحّب الوزير - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، بالدعوة ، منوهاً إلى الدور الإيجابيّ الذي تسهم من خلاله الحركة فى تحقيق التكامل والاستقرار والتعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تحقيق علاقات مُتوازنة من شأنها تلبية طمُوحات الشعوب في تحقيق التنمية المُستدامة.