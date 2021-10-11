شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إغلاق المنطقة الخضراء قبيل إعلان نتائج الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغلقت الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الدولية، المنطقة الخضراء بشكل كامل، وقال مصدر أمني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا:"الغرض من الإغلاق هو حماية المركز الوطني التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمناطق الحيوية في المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى أنه يسمح بالدخول لحاملي باجات المنطقة الخضراء فقط بعد إجراء التفتيش الدقيق".

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية، أعلنت الاثنين، أن نسبة التصويت الأولية فى الانتخابات التشريعية التى اجريت أمس، بلغت 41% .

وقالت مفوضية الانتخابات - في بيان لها إن "عدد المصوتين بلغ نحو 10 ملايين"، وأن نسبة المشاركة في التصويت من قبل الناخبين بلغت 46% في أربيل، 37% في السليمانية، و44% في كركوك.

ووصلت نسبة التصويت في البصرة إلى 40%، وذي قار 42%، في حين بلغت في النجف 41% وكربلاء 44%، بينما ارتفعت في بابل وديالى إلى 46% .