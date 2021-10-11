شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يتعهد بتطهير القضاء ويدعو النيابة للقيام بدورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بتطهير سلك القضاء فى البلاد، قائلا: "سيتم تطهير القضاء لان تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بتطهير القضاء، داعيا النيابة التونسية بالقيام بدورها، معلقا: "بمجرد علمها بعدد من الجرائم يجب أن تقوم بدورها ولم ألاحق أحد، ولكن النيابة يجب أن تلعب دورها كاملا"، متهمًا قياديا في حركة النهضة بالسيطرة على القضاء".

واتهم قيس سعيد في كلمة عقب تشكيل الحكومة التونسية، بعض الجهات بحمل حقائب الأموال وإدخالها البلاد دون تصريح، منتقدا بشدة ما تطلقه بعض الحركات التونسية من أكاذيب، قائلا: "الحرية عندهم تتمثل في السب والشتم والكذب والافتراء.. هذه حرية التعبير عندهم ليست لهم حرية التفكير، فحرية التعبير يجب أن تعكس حرية التفكير ولكنهم دأبوا على الكذب والافتراء ولم يلاحق أحد امام القضاء.. هم الذين اعتقلوا الثورة بالقوانين التي وضعوها.