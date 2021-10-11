شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: شاهدنا عنفا ودماء داخل المجلس النيابى.. و25 يوليو لم يكن انقلابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، كل من تسول له نفسه فى التعدى على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم، مشددا على القدرة على إحباط ما قد يخططون له فى قادم الأيام، مضيفا: هناك من يصور الوضع على أنه انقلاب، وكيف يكون 25 يوليو انقلابا؟، وما اتخذته مبني على الدستور".

وعن أسباب التأخر في إعلان الحكومة، قال سعيد:"إننى تأخرت فى تشكيل الحكومة وكأن المشكلة فى تشكيل الحكومة، مضيفا: "بعض الدول لديهم كتاب دولة وليست لهم حكومات وتونس لم تكن لها حكومة حتى 1960".

وأشار الرئيس التونسي، إلى أنه اتخذ قرار التدابير الاستثنائية بنفسه وبينه وبين ربه بعد أن استنفد جميع المحاولات.

وعرض الرئيس التونسي صورا من الاشتباكات التى دارت داخل مجلس النواب، معلقا: نسوا الدماء..نسوا ما حدث فى هاتين السنتين اللتين مرتا دون أن يفعلوا أى شئ سوى المصادقة على بعض المعاهدات و3 مشاريع قوانين لم ينفذ منها شئ".

وأضاف سعيد: يطالبون بالعودة الى هذه الأوضاع التى كانت قائمة، عنف ودماء وسب وشتم وقذف داخل المجلس النيابي".