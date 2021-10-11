شكرا لقرائتكم خبر عن أول رئيسة وزراء فى العالم العربى.. كل ما تريد معرفته عن نجلاء بودن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت اليوم الاثنين، نجلاء بودن رمضان بحلف اليمين الدستورى أمام الرئيس التونسى قيس سعيد، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رسميا منصب رئيس الحكومة بتونس وفى العالم العربى، مما يعكس حالة من الانفتاح التونسى على كل جوانب الشارع بهدف حل الأزمات التى ضربت البلاد فى الأشهر الماضية.

فمن هى رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن رمضان؟

1ـ أول رئيس حكومة فى تاريخ تونس، من مواليد 1958 وأصيلة ولاية القيروان.

2ـ أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا.

3ـ كانت تشرف قبل تكليفها بتشكيل الحكومة خطّة لتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

4ـ تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

5ـ شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التعليم العالي.

6ـ تم تكليفها سنة 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن.

7ـ فى 2016 منحت الوسام من قبل رئيس الجمهورية الراحل الباجى قايد السبسى مع عدد من قيادات وزارة التعليم العالي بمناسبة يوم العلم.