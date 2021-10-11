السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى عشرة أشخاص

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الاثنين، السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى 10 أشخاص. وأكد القرار على ضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب ما حددته هيئة الصحة العامة. وأشارت الوزارة إلى أنه سيُسمح بالدخول لمن يظهر له في تطبيق “توكلنا” أنه حاصل على جرعتين فقط.

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