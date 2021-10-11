شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة من «جوجل» لتحرير ونشر الأخبار العاجلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

تعمل شركة ”غوغل“ منذ أكثر من عام على تطوير ميزة Big Moments لمواكبة الأحداث بشكل فوري وبطريقة قد تغير طريقة قراءة المستخدمين للأخبار، حسبما نقل موقع ”أندرويد بوليس“ المعني بشؤون التقنية.

تقدم ميزة Big Moments نظرة ثاقبة للأحداث الجارية من خلال توفير المزيد من السياقات التاريخية للأحداث المهمة والرئيسة عند حدوثها، من الأزمات الصحية والإرهاب إلى الأحداث الترفيهية والرياضية.

كما تحاول تسليط الضوء على التفاصيل الأكثر موثوقية حول حادثة معينة في حينها، مثل إحصاءات الوفيات والإصابات للحوادث، وتحديثها عند توفر معلومات جديدة، ويمكن أن تتضمن أيضا بيانات حكومية حول تواتر الأحداث الكبرى، مثل عمليات إطلاق النار الجماعية أو الكوارث الطبيعية.

وفي الوقت الذي تعتمد فيه منصة ”أخبار غوغل“ على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي لعرض محتواها الإخباري، سيتعين على غوغل اتخاذ قرارات تحريرية في ”Big Moments“.