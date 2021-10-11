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عرض مقاتلة حربية شاركت في الحرب العالمية للبيع

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عرض مقاتلة حربية شاركت في الحرب العالمية للبيع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

تعرض طائرة "سبيت فاير" والتي شاركت في الحرب العالمية الثانية للبيع مقابل 4.5 مليون إسترليني.

 وتألقت "سبيت فاير" التي أسقطت طائرة نازية في الحرب العالمية الثانية، في عالم السينما، حيث ظهرت في أفلام مثل "أطول يوم" The Longest Day و"معركة بريطانيا" Battle Of Britain.

وظلت الطائرة التي تعرض للبيع على "كلاود ناين" في حظيرة بتكساس لأربعين عام، وشحنت لاحقا إلى أستراليا، قبل أن تعود مؤخرا إلى بريطانيا.

وحسبما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الطائرة تتمتع بحالة جيدة، وقد تم استبدال أجنحتها فقط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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