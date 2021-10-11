شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الاثنين، تسجيل 637 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1310 أشخاص، وتسجيل 17 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 232 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 5 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 346 ألفًا و813 شخصًا، بينهم 70 ألفًا و571 حالة نشطة، ووفاة 4792 شخصًا.