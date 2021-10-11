مسؤول مصري: إثيوبيا لديها موارد مائية هائلة لا تحسن استغلالها

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح معاون وزير الموارد المائية والري المصري، عبد الرحيم يحيى، في تصريحاته أوردتها صحيفة "الشروق" المصرية أن أديس أبابا تمتلك موارد مائية هائلة، ولا تحسن استغلالها، على عكس مصر التي تعاني من موارد مائية محدودة جدا.

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ولفت إلى أن مصر تنفق استثمارات ضخمة للاستفادة من كل قطرة مياه تصل إليها.

وأردف بقوله: "مصر ليست ضد التنمية في أي دولة إفريقية أو دول حوض النيل، ولكن دون أن يؤثر ذلك على حصة مصر المائية من مياه النيل، أو مواردها المائية".

واستمر قائلا: "هناك العديد من التحديات المائية التي تواجه مصر، منها التغيرات المناخية وما تسببه من ارتفاع منسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة للتربة الزراعية".

وذكر أن ما يفاقم محدودية الموارد المائية في مصر، الزيادة السكانية وتقادم شبكات الصرف، والتي تحتاج لاستراتيجية تعتمد على ترشيد الاستهلاك، وتنمية الموارد المائية، وتحسين نوعية المياه، وتوفير البيئة المواتية للتنفيذ بتعديل التشريعات.