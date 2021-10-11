أكثر من 12 ساعة طيران... إطلاق رحلة جوية من روسيا إلى شرم الشيخ

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Алексей Витвицкий
وكانت حركة الطيران المباشر بين مصر وروسيا توقفت، في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.
وفي 8 تموز/يوليو المنصرم، وقّع الرئيس بوتين مرسوما، ألغى بموجبه مرسوما خاصا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية بعد انقطاع 6 سنوات.
وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل، سنويا، ملايين السياح الروس، وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر، عام 2015، نحو 2.3 مليون سائح من روسيا.
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