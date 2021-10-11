أكثر من 12 ساعة طيران... إطلاق رحلة جوية من روسيا إلى شرم الشيخ

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Алексей Витвицкий

وانطلقت طائرة من طراز "بوينغ 767"، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على متنها 332 راكبا، حيث تستغرق الرحلة 12 ساعة و25 دقيقة. ومن المقرر أن تعمل تلك الرحلات مرة كل أسبوعين.

وكانت حركة الطيران المباشر بين مصر وروسيا توقفت، في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

وفي 8 تموز/يوليو المنصرم، وقّع الرئيس بوتين مرسوما، ألغى بموجبه مرسوما خاصا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية بعد انقطاع 6 سنوات.

وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل، سنويا، ملايين السياح الروس، وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر، عام 2015، نحو 2.3 مليون سائح من روسيا.

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