هل تواجه مستشفيات مصر الحكومية أزمة في الأكسجين؟

دبي - محمود عبدالرازق - وحسمت الحكومة المصرية تلك الأنباء، اليوم الاثنين، بالتواصل مع وزارة الصحة المصرية، التي أكدت في بيان رسمي أن وجود عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لـفيروس كورونا أو مخزون الأكسجين في المستشفيات الحكومية بأي من محافظات الجمهورية هو أمر عار من الصحة.

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وشددت الوزارة المصرية على توافر كافة المستلزمات الطبية في المستشفيات، بما في ذلك أسطوانات وخزانات الأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي بشكل طبيعي، ووجود مخزون استراتيجي كاف منها لعدة أشهر قادمة.

وأضافت أنها تجري متابعة مستمرة ورصد لدرجة توافر تلك المستلزمات بشكل يومي، من أجل تزويد المستشفيات بكميات إضافية منها بشكل فوري قبل أن تنفد.

كما أكدت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليوم الاثنين على توافر كافة أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بجميع المحافظات المصرية، والتي يجري تحديثا لها لكي تتواءم مع متحورات ومضاعفات (كوفيد-19).

وكانت مصر شهدت في مطلع الشهر الجاري قفزة كبيرة في معدل الإصابات بفيروس كورونا، والوفيات جراء الجائحة خلال الشهر الأخير.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي عن تسجيل 761 إصابة و32 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس التاجي.

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