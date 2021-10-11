بينيت: مرتفعات الجولان إسرائيلية... انتهى الكلام

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال كلمة أمام مؤتمر حول مستقبل الجولان، اليوم الاثنين، بحسب "رويترز".

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وقال بينيت إن الصراع السوري الداخلي "أقنع كثيرين في العالم بأنه ربما يكون من الأفضل أن تكون هذه الأرض الجميلة والاستراتيجية في أيدي دولة إسرائيل".

وأضاف: "لكن حتى في حال، كما يمكن أن يحدث، غيّر العالم موقفه من سوريا أو فيما يتعلق بالأسد، فإنه لن يكون لذلك تأثير على مرتفعات الجولان".

وتابع أمام المنتدى الذي تستضيفه صحيفة "ميكور ريشون" المحافظة: "مرتفعات الجولان إسرائيلية، انتهى الكلام".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خالف القوى العالمية الأخرى في عام 2019، باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي استولت عليها في حرب 1967، وضمتها في عام 1981 في خطوة لم يعترف بها العالم.