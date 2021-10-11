الأردن... الكشف عن موعد التعديل الوزاري والحقائب الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة المملكة الرسمية، إنه من المرجح أن تصدر خلال ساعات قليلة "الإرادة الملكية السامية"، موافقة على إجراء التعديل الوزاري.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

من جانبه، قال أحمد الصفدي نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) الأردني إن رئيس الوزراء أبلغ المجلس باستحداث وزارة للاستثمار.

وأشار في تصريح متلفز للقناة، إن التعديل الجديد سيشمل 8 حقائب وزارية، لافتا إلى أن من بينها التربية والتعليم والعمل والإعلام والصناعة والتجارة.

ولفت إلى أن الإعلان عن التعديل الوزاري متوقع خلال حوالي ساعتين، لافتا إلى أنه لن يشمل دمج حقائب وزارية.

وبحسب الصفدي، فإن التعديل الجديد، أخذ ببعض الاعتبارات "كالمناطق والمحاصصة في بعض الحقائب عند تعديل الحكومة وتشكيلها".

وأمس الأحد، قدّم الوزراء الأردنيون استقالاتهم لرئيس الوزراء تمهيدا لتعديل هو الرابع على حكومة الخصاونة منذ تشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.