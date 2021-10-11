شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 مواطنين ومقيم سرقوا كيابل كهربائية ولوحات إرشادية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) مواطنين ومقيم من الجنسية الأفغانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل كهربائية ومواد نحاسية ولوحات إرشادية. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولى، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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