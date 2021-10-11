تعرف على أفضل الأطعمة والأساليب لتسريع عملية التمثيل الغذائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يمكن تحديد بطء عملية التمثيل الغذائي من أعراض مثل عدم استقرار الشهية، فقدان الوزن المفاجئ أو زيادته، تغير مظهر الجلد والشعر.



وتشير الدكتورة لورا فيليبوفا، خبيرة التغذية الروسية، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن أسباب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي يمكن أن تكون عدم توازن التغذية ونقص الفيتامينات والألياف الغذائية وتناول المشروبات الكحولية والتدخين ونمط الحياة الخامل واضطراب التوازن المائي في الجسم.

وتقول، "تتباطأ جميع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم مع التقدم بالعمر، وهذه بديهية. وتنسب إلى المواد التي تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي: الأطعمة البروتينية، الماء، التوابل الطبيعية، وهذه جميعها لبنة واحدة لعملية التمثيل الغذائي المثالية. ولتسريع هذه العملية يجب الانتباه إلى نظام التغذية، مكونات ونوعية الأطعمة، ونظام شرب الماء والنوم والاستيقاظ وقوة العضلات. ومن المهم جدا تناول وجبة الفطور".

وتضيف، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم والأسماك، وبالمقابل يجب تقليل تناول الحلويات والأطعمة الدهنية. وهذا ضروري ليس فقط لتحسين عملية التمثيل الغذائي، بل ولرشاقة الجسم أيضا.

وتشير الخبيرة، إلى أن اللحوم الخالية من الدهون، تحتوي على الألياف الغذائية والبروتينات والدهون، وهي ضرورية للحصول على الطاقة ونمو العضلات. وأما الأسماك فتحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا-3 ، التي تساعد على تخفيض مستوى هرمون اللبتين، ما يساهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي.

وأما الخضروات، مثل السبانخ والخس والخيار والفجل والجزر، فتحتوي على بالمعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء الذي يلعب دورا مهما في عملية التبادل الغذائي.

وتضيف، ويمكن تناول حفنة من المكسرات وشرب الشاي الأخضر كمشروب مهدئ يحسن عمل الجهاز العصبي ويكبح الشهية.

ووفقا لها، اتباع مثل هذا النظام الغذائي وتقليل تناول الأطعمة الدهنية وممارسة الرياضة وشرب كمية كافية من الماء، سيؤدي إلى تسارع عملية التمثيل الغذائي خلال فترة قصيرة ، وبالتالي فقدان الوزن الزائد.