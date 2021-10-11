شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك.. تسجيل 2690 إصابة و128 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الأحد، تسجيل 2690 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، بالإضافة إلى 128 حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض.



وأشارت إلى أن الأعداد الجديدة رفعت إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و723235 إصابة والوفيات إلى 282086.

وشددت الوزارة على أنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير".