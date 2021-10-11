وفاة أكبر معمرة في البرازيل عن 116 عاماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

توفيت أكبر معمرة في البرازيل والثالثة بين الأكبر سناً في العالم، فرانسيسكا سيلسا دوس سانتوس، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.



وقالت إحدى حفيداتها فرناندا أليني باروسو سيلسا للوسيلتين الإعلاميتين "جي 1" و"فويا دي ساو باولو" إنها توفيت جرّاء التهاب رئوي في فورتاليزا بولاية سيارا، قبل 16 يوماً من بلوغها الـ117.

وأشارت إلى أنها "كانت مرادفة للحب وإرادة الحياة وكل ما يمكن أن يتخيله المرء من صفات جيدة، وكانت صلة وصل بين أحفادها وأبناء أحفادها، رغم كونها لم تعد قادرة على التحرك وكانت طريحة الفراش منذ بضع سنوات". وأضافت "يوجد الآن فراغ في كل ركن من أركان المنزل".

ووُلدت فرانسيسكا سيلسا دوس سانتوس في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1904 في كاسكافيل بولاية سيارا، وفقًا لمجموعة أبحاث علم الشيخوخة ("جي آر جي")، وهي منظمة تأسست عام 1990 تتعقب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 110 أعوام، وتعتمدها موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية مصدراً للمعلومات.

وكانت البرازيلية ثالث أكبر معمّرة في العالم بعد اليابانية كاين تاناكا (118 عاماً و281 يوماً) والفرنسية لوسيل راندون (117 عاماً و241 يوماً)، بجسب "جي آر جي".

ودُفنت دوس سانتوس الأربعاء في فورتاليزا ، وفقاً لـ"جي 1"، بعدما كانت شهدت في حياتها وباءين هما الإنفلونزا الإسبانية بين عامي 1918 و1919 وجائحة كوفيد -19.