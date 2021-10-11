شركة فيسبوك تحجب حساب مبرمج أزعجها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حجبت شركة "فيسبوك" الأمريكية حساب مبرمج طوّر أداة فريدة من نوعها على منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.



وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن فيسبوك قررت حجب حساب مبرمج طوّر أداة يمكنها أن تلغي متابعة جميع الأصدقاء والصفحات الموجودة على حساب أي شخص.

واتهم المبرمج لويس باركلي فيسبوك بممارسة التعنت تجاهه، بسبب ابتكاره تلك الأداة التي تسمح للمستخدمين بإلغاء متابعة كل شيء من موجز الأخبار الخاص بهم.

ووصف باركلي أداته بأنه يحتاجها الكثير من المستخدمين، الذين يصيبهم الضيق من جميع المتابعات، ما يجعل حساباتهم صفحة بيضاء يمكنهم تنظيمها فيما بعد كما يشاؤون، بحسب "سبوتنيك".

وقال باركلي: "ما زلت أتذكر الشعور بإلغاء متابعة كل شيء للمرة الأولى. كان الأمر شبه معجزة. لم أفقد شيئًا، حيث لا يزال بإمكاني رؤية أصدقائي ومجموعاتي المفضلة بالذهاب إليهم مباشرة".

وتابع، بقوله: "أكسبتني تلك الأداة قدرًا هائلاً من التحكم. لم أعد أميل إلى التمرير إلى أسفل موجز لا نهائي من المحتوى. انخفض الوقت الذي أمضيته على فيسبوك بشكل كبير. بين عشية وضحاها، وأصبح إدماني على فيسبوك قابلاً للإدارة".

ولكن يبدو أن تلك الأمور هي ما أصابت فيسبوك بالانزعاج من باركلي، ودفعتها إلى حجب حسابه وعدم نشره لتلك الأداة على نطاق واسع للمستخدمين، حتى لا تنهار أرباحها الهائلة الناجمة عن إدمان الأشخاص لمنصاتها للتواصل الاجتماعي.

وأشار باركلي إلى أن فيسبوك قامت بتعطيل حساباته على فيسبوك وإنستغرام بشكل دائم، وطالبته للعودة مرة أخرى عدم إنشاء أي أدوات تتفاعل مع منصاتها مرة أخرى.

ووصف المبرمج الأمر بأنه تعنت غير مقبول، خاصة وأن أداته كانت تستخدم من قبل الجامعة السويسري في نيوشاتيل، لدراسة تأثير موجز الأخبار على سعادة الناس.