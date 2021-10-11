شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوات من فيسبوك للحفاظ على أمن حسابك و حماية أنستقرام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اتسعت أهمية وشهرة أنستقرام بعد استحواذ فيسبوك على التطبيق مقابل مليار دولار عام 2012، لكنه اصبح طريقا للاختراق بسهولة.



منذ الاستحواذ تطورات أشياء كثيرة في تطبيق Instagram وأصبح يجذب المُستخدمين بكثرة، وهذا ما يجعله مستهدفاً من قبل القراصنة للتجسس وسرقة المعلومات أو السيطرة على حسابات بالكامل.

في التقرير التالي نستعرض طريقة تفادي التعرض للاختراق و حماية حساب أنستقرام الخاص بك في 5 خطوات سهلة.

تغيير كلمة السر بشكل منتظم خطوة مهمة جداً لمساعدتك على الحفاظ على أمان حسابك ومنع الاستيلاء عليه في المستقبل عند حدوث هجمات إلكترونية مثلاً.

يجب كذلك استعمال كلمة سر قوية صعبة التخمين ويمكن تحقيق ذلك بواسطة استخدام مزيج من الحروف والأرقام والرموز لتكوين كلمة مرور صعبة وفى نفس الوقت سهل عليك تذكرها، واحرص على أن تكون مختلفة عن بقية حساباتك الأخرى ولا تفصح عن كلمة المرور لشخص لا تثق به.

التحقق بخطوتين أو Two-Factor Authentication تعتبر خطوة أخرى مهمة لوضع طبقة حماية إضافية لحسابك وتمكنك من حماية حساب أنستقرام بأفضل صورة، فكلما قمت بتسجيل الدخول للحساب من جهاز جديد يرسل لهاتفك كود يلزم إدخاله لتكتمل عملية التسجيل بنجاح.

وبالتالي حتى إذا امتلك المخترق كلمة السر لن يستطع فتح الحساب. يمكنك تفعيل الميزة من تطبيق الهاتف فقط وذلك بعد متابعة الخطوات الآتية:

افتح تطبيق Instagram على جوالك.

انتقل إلى الملف الشخصي Profile.

اضغط على زر القائمة في الزاوية العلوية اليمنى.

أضغط على Two-Factor Authentication أدني قسم Account.

قم بتفعيل خيار Require Security Code.

ادخل رقم هاتفك متبوعاً بكود الدولة واضغط Next.

ادخل الكود المرسل لرقم هاتفك واضغط Next.

بذلك تم تفعيل خاصية التحقق بخطوتين بنجاح.

هناك تطبيقات طرف ثالث ترتبط بحسابك على أنستقرام من أجل تقديم خدمة معينة، مثل تطبيقات نشر الصور على الحساب من الكمبيوتر أو تطبيقات إدارة الحسا وغيرها، بمجرد السماح لتطبيق الوصول لحسابك سيتمكن من معرفة كل معلومة والتحكم فى الحساب بدون معرفتك.

ولحماية حسابك اذهب إلى صفحة Authorized Applications على أنستقرام وتحقق من هذه التطبيقات وقم بعمل Revoke Access للتطبيقات الغير مرغوب فيها.

التأكد من حماية البريد الالكتروني

يجب أن تتأكد من أن بريدك الإلكتروني آمن حيث إذا تمكن أي شخص من قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك سوف يتمكن ايضاً من الوصول إلى حساب أنستقرام الخاص بك.

لذا قم باستخدام كلمة سر قوية و تفعيل ميزة التحقق بخطوتين أيضاً على البريد.

وإذا كنت تستخدم بريد جوجل Gmail فيجب عليك مراجعة مقال 5 نصائح مهمة تحتاج معرفتها لـ حماية بريد Gmail من الاختراق.

تسجيل خروج من الحساب

عند استخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف تشاركه مع أشخاص آخرين مثل أصدقائك وأفراد الأسرة فتأكد دائماً أنك قمت بتسجيل الخروج من الحساب بعد الانتهاء من تصفحه حتى لم يتم الاحتفاظ بتسجيل الدخول بعد إغلاق نافذة المتصفح أو التطبيق.