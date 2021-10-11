لبنان... تطويق حريق صهريج الوقود في الزهراني جنوبي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال البيان: "هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق".

​وذكر البيان أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة من أجل تفاديها في المستقبل.

وأوفد الرئيس ميقاتي، وزير الطاقة إلى منشآت الزهراني لمعاينة الأوضاع عقب الحريق الذي اندلع فيها، صباح اليوم، والاطلاع على الملابسات.

وتعمل المنشآت في الزهراني على استيراد الفيول أويل والغاز أويل، والبنزين 92 أوكتان، وتحفظها في خزاناتها ليتم بعد ذلك توزيع هذه المشتقات في السوق المحلية من خلال شركات التوزيع.