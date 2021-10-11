مصر: 80% من المعلمين في المدارس تم تطعيمهم بلقاحات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رضا حجازي، في تصريحات لبوابة "الأهرام" المصرية، إلى أن تلك النسبة معقولة جدا، وتعكس وعي المعلمين بأهمية التلقيح لحماية أنفسهم وأسرهم وطلابهم من الوباء.

وقال حجازي إنه أيام قليلة وسيتم الانتهاء من تلقيح جميع المعلمين، ومن لم يسجل لتلقي اللقاح.

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ولفت إلى أن المعلمين الذين لن يأخذوا التطعيمات، سيشترط عليهم إجراء مسحة طبية مرتين أسبوعيا، للسماح لهم بممارسة مهامهم التعليمية داخل المدارس، لإتمام العام الدراسي بشكل آمن على جميع أفراد المنظومة التعليمية.

وشدد المسؤول المصري على أن هناك استجابة من المعلمين للتسجيل وتلقي اللقاح، ليبعثوا رسالة للمجتمع تشجع الجميع على نفس التصرف، لأن المعلم قدوة حسنة ومثل أعلى.

ونوه إلى أنه بعد نهاية فترة معينة، سيمنع أي موظف من الدخول إلى مقر عمله من دون تلقي اللقاح، واصفا هذا الأمر بأنه "كلام نهائي".

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، إن ابتعاد الطلاب عن المدارس فترة جائحة كورونا تسبب في أذى تعليمي للطلاب.

وأكد الوزير في تصريحات نقلها موقع "أخبار اليوم"، أن "الموقف لا يحتمل تأجيل الدراسة مرة أخرى".

وأوضح الوزير بأن "بعد الطلاب عن المدارس في السنتين الماضيين بسبب كورونا، أذى التلامذة تعليميا، وتسبب في فجوة تعليمية خطيرة أضرت بتكوين التلميذ العلمي خاصة تلاميذ الصفوف الأولى".

وشدد الوزير على أن الدراسة ستكون منتظمة هذا العام، وسيتم تسجيل الحضور والغياب، وعقد الامتحانات داخل المدارس وليس في المنازل.

ولفت الوزير إلى تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بانحسار الموجه الرابعة لفيروس كورونا، و"بالتالي الوضع مستقر ولا داعي للخوف على الطلاب"، مؤكدا في الوقت ذاته على تشديد الإجراءات الاحترازية في المدارس.

وسبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد في جميع المدارس الحكومية والخاصة (2021/ 2022) سيبدأ السبت 9 أكتوبر/تشرين الأول، وستكون الدراسة طوال أيام الأسبوع.