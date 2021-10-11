بينيت يعتزم "مضاعفة" عدد سكان الجولان السوري المحتل: "هدف استراتيجي"

دبي - محمود عبدالرازق - أدلى بينيت بتلك التصريحات خلال مشاركته في مؤتمر نظمته صحيفة "ماكور ريشون" المرتبطة بالصهيونية الدينية في إسرائيل حول الجولان، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله إنه خلال ستة أسابيع ستعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا خاصا في الجولان.

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وأضاف أنه خلال الاجتماع من المتوقع الموافقة على الخطة التي صاغها المدير العام لمكتبه بشأن مضاعفة عدد السكان في هضبة الجولان (المحتلة).

وأشار نفتالي بينيت في مؤتمر الجولان للاقتصاد والتنمية إلى أن مضاعفة عدد السكان في الجولان المحتل "هدف استراتيجي".

وتابع: "يوجد اليوم حوالي 27 ألف ساكن (مستوطن إسرائيلي في الجولان المحتل)، نحتاج للوصول إلى 50 ألف ثم إلى 100 ألف".

وقال إن الحكومة الإسرائيلية "توفر الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الرؤية".

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد احتلت هضبة الجولان السورية عام 1967، وأعلنت ضمها بعد ذلك بأربعة أعوام وهي الخطوة التي قوبلت آنذاك برفض المجتمع الدولي.

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