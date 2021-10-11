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السعودية... فيديو متداول لسائق مركبة يسير عكس الاتجاه ويصطدم بالسيارات

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر حساب على موقع "توتير" يحمل اسم "هانتر"، مقطع الفيديو، وعلق عليه بقوله إن "قائد مركبة متهور" سار عكس اتجاه السير في شارع أبو بكر بالرياض واصطدم بعدد من السيارات.

 وأشار إلى أن عددا من المارة وسائقي المركبات التفوا حول سائق السيارة بعد توقيفه.

​من جانبها، علقت إدارة المرور على الواقعة بنشر صور للمركبة المخالفة في تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر".

​وقالت الإدارة إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يُظهر قائد مركبة يقوم بالقيادة عكس السير والاصطدام بعدة مركبات، فقد تم ضبطه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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