قطع السير في الزهراني جنوبي لبنان بسبب اندلاع الحريق في المنشأة النفطية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "الجديد" التلفزيونية عن مصدر في جهاز الدفاع المدني: "بدأ عناصر من (الدفاع المدني) في إطفاء الحريق الذي اندلع في أحد مخازن البنزين في منشأة الزهراني".

​وتداول صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحريق، وسط مخاوف من وقوع انفجار.

وفيما لم تعرف بعد أسباب الحريق أفيد بأنه اندلع في أحد الخزانات القديمة في المصفاة، وأن الخزان المحترق يحمل رقم 702، ولم تعرف بعد طبيعة المادة المحترقة فيه بانتظار صدور بيان رسمي عن إدارة المصفاة.

وتعمل المنشآت في الزهراني على استيراد الفيول أويل والغاز أويل، والبنزين 92 أوكتان، وتحفظها في خزاناتها ليتم بعد ذلك توزيع هذه المشتقات في السوق المحلية من خلال شركات التوزيع.