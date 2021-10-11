شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يعين الحكومة الجديدة رسميا برئاسة نجلاء بودن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، قرارا بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة السيدة نجلاء بودن، وتجرى حاليا مراسم أداء اليمين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد ناقش بالأمس آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة مع السيدة نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل حكومة تونسية جديدة، جاء ذلك خلال استقباله لها، بقصر قرطاج الرئاسي، وكان الرئيس التونسي قد أكد أنه يجب تشكيل حكومة تلبي تطلعات وطموحات الشعب التونسي خاصة في هذه الفترة الراهنة الحساسة من عمر البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد أن الدولة حريصة على إنفاذ القانون، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين سيمثلون أمام القضاء وستجرى محاكمة عادلة لهم، وأكد أن هناك بعض الأطراف التي تعمل ضد الدولة، وأشار إلى أن الدولة حريصة على عدم إراقة الدماء ونسعى لتحقيق آمال الشعب، مشيدا خلال لقائه المكلف بتسيير وزارة الداخلية بجهود الأجهزة الأمنية لحفظ النظام والحقوق.