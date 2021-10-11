وزير الطاقة اللبنانى يعلن السيطرة على حريق خزان بنزين بمنشآت الزهرانى

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة اللبنانى وليد فياض، إن الحريق الذى نشب اليوم الاثنين، فى خزان الوقود بمنشآت الزهرانى جنوبى لبنان تم تطويقه والسيطرة عليه، مشيرا إلى أن الخزان الذي اشتعل تابع للجيش اللبناني ويحتوي على كمية معينة من البنزين.

وأوضح فياض، في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان ومدير مؤسسة كهرباء لبنان، أنه طلب تقريرا بكل ما حدث وأسبابه لمعرفة أصل المشكلة لتفاديها في المستقبل.

على صعيد متصل، أوفد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الطاقة إلى منشآت الزهراني لمعاينة الوضع بعد الحريق والاطلاع على الملابسات.

كان حريق قد اندلع صباح اليوم في خزان داخل إحدى منشآت النفط في الزهراني وهي إحدى أكبر منشآن النفط جنوبي لبنان، وعملت عناصر من الدفاع المدني على إخماد الحريق.