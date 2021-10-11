مقتل امرأة وإصابة طفلة بقصف حوثى استهدف مناطق غربى تعز باليمن

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر يمنية ميدانية، اليوم الاثنين، بمقتل امرأة وإصابة طفلة، جراء قصف جوى نفذته عناصر الحوثى الإرهابية على منازل مواطنين غربى محافظة تعز جنوب غربى اليمن.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، إن "عناصر الحوثى المتمركزة فى منطقة شرف العنين استهدفت بالأسلحة الرشاشة بشكل عشوائى قرى سكنية فى منطقة العنين الواقعة ببلاد الوافي في جبل حبشي غرب تعز".

وأضافت، أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل سيدة تبلغ من العمر 65 عاما، وإصابة طفلة بشظايا قذيفة، كما خلف القصف أضرارا مادية في المنازل والممتلكات.

يذكر أن أكثر من 366 طفلا سقطوا ما بين قتيل وجريح، برصاص قناصة عناصر الحوثى خلال الفترة من مارس 2015 وحتى ديسمبر الماضى.