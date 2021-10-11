شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة التصويت الأولية فى الاقتراع العام بلغت 41% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، أن نسبة التصويت الأولية فى الاقتراع العام بلغت 41% .

وقالت مفوضية الانتخابات - في بيان لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عدد المصوتين بلغ نحو 10 ملايين"، وأن نسبة المشاركة في التصويت من قبل الناخبين بلغت 46% في أربيل، 37% في السليمانية، و44% في كركوك.

ووصلت نسبة التصويت في البصرة إلى 40%، وذي قار 42%، في حين بلغت في النجف 41% وكربلاء 44%، بينما ارتفعت في بابل وديالى إلى 46% .

كان رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان قد أعلن مساء أمس الأحد أن العملية الانتخابية شهدت انضباطاً عالياً داخل مراكز الاقتراع وبشكل يدعو للفخر .

وفى وقت سابق، دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إلى انتظار النتائج المعلنة منها حصراً؛ كونها المعبر الحقيقي والدقيق عن العملية الانتخابية.

وأوضح مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية العراقية حسن سلمان -لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "كل ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة حالياً غير دقيق، ويجب انتظار النتائج المعلنة من قبل المفوضية حصرا".

وأضاف أنه "لا يمكن حالياً الوصول للنتائج أو الإحاطة بها، لأنها تأتي بطريقة سرية جداً، ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل المفوضية حصراً، ويجب انتظار الإعلان الرسمي".

يذكر أن مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة مساء أمس في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة منذ عام 2003 .