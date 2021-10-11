شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يعلن القبض على مشرف المال لداعش خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن القبض على مشرف المال لداعش خارج البلاد.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الكاظمي في تغريدة على صفحته بتويتر، "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لداعش".

وأضاف، أن هذا المعتقل هو "نائب أبو بكر البغدادي".

وكان قد أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن خلايا تنظيم داعش النائمة لا تزال في العراق، مشيراً إلى وجود حاجة لدعم دولي للقضاء على التنظيم.

وحذّر الحلبوسي، من وجود خلايا نائمة للتنظيم في العراق، مشدداً على أن القوات الأمنية المسلحة بحاجة إلى مساندة دولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.