شكرا لقرائتكم خبر عن حريق كبير داخل منشآت النفط فى منطقة الزهرانى جنوب لبنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شب حريق هائل فى أحد خزانات البنزين فى منشآت النفط فى الزهرانى جنوب لبنان، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة عليه، حسبما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضافت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه لم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

من جهته أعلن موقع صحيفة "النهار" اللبنانية، ان الجيش يعمل على إخلاء محيط منشآت النفط في ​الزهراني​ بعد اندلاع حريق في أحد الخزانات.

كما قالت هيئة الدفاع المدنى، إن 15 آلية تُشارك في عملية إطفاء الخزان المشتعل في منشأة الزهراني وقد تمّت السيطرة على الوضع.