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حريق كبير داخل منشآت النفط فى منطقة الزهرانى جنوب لبنان.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - شب حريق هائل فى أحد خزانات البنزين فى منشآت النفط فى الزهرانى جنوب لبنان، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة عليه، حسبما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضافت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه لم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

من جهته أعلن موقع صحيفة "النهار" اللبنانية، ان الجيش يعمل على إخلاء محيط منشآت النفط في ​الزهراني​ بعد اندلاع حريق في أحد الخزانات.

كما قالت هيئة الدفاع المدنى، إن 15 آلية تُشارك في عملية إطفاء الخزان المشتعل في منشأة الزهراني وقد تمّت السيطرة على الوضع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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