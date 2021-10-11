شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا يشترط التحصين لدخول المراجعين المستشفيات لغرض طبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق الحرير: أكدت وزارة الصحة، إمكانية دخول المراجعين المنشآت الطبية دون تحصين، وذلك بعد دخول شرط التحصين بجرعتين حيز التنفيذ. وأوضحت الوزارة، أن التحصين ليس شرطاً لدخول المستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لها أو العيادات الطبية التخصصية لغرض صحي أو طبي. وكانت وزارة الداخلية اشترطت التحصين بجرعتين لدخول الأنشطة التجارية والاستثمارية والترفيهية والرياضية والثقافية والمنشآت الحكومية والخاصة وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

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