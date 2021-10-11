أكلات تزيد وزن الجنين.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يوجد العديد من الأكلات التي يمكن أن تزيد من وزن الجنين والتي يمكنك تناولها في مرحلة الحمل، وفيما يلي نتعرف على أهم هذه الأكلات.



عادة ما تريد الحامل أن تزيد من وزن الجنين وخاصة في الشهور الأخيرة من الحمل وحتى يتم هذا لابد للحامل أن تتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجنين، وفيما يلي قائمة تضم مجموعة أكلات تزيد وزن الجنين.

البروتين من المصادر الضرورية التي يحتاجها الجنين للنمو، حيث أن البروتين يساعد على نمو العضلات والدماغ والدم، ولهذا من المهم على الأم الحامل أن تتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون، والبازلاء والفاصولياء والبييض والمكسرات، وهذه الأطعمة بدورها تزيد من وزن الجنين.

الحديد من أهم العناصر التي تساعد على نمو الجنين بشكل طبيعي وتزيد من وزنه، ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على الحديد التي يجب على الحامل تناولها هي لحوم البقر والبازلاء، والفاصولياء والعسل الأسود والباذنجان.

حمض الفوليك مهم جدا للجنين، ولهذا من المهم على الحامل تناوله بشكل مستمر سواء في أدوية أو من خلال الأطعمة الغنية به ومنها البقوليات والخضروات الورقية، والجدير بالذكر إلى جانب زيادة وزن الجنين، فإن حمض الفوليك، يساعد أيضا على حماية الجنين من تشوهات الأنبوب العصبي.

الحمضيات غنية بالعناصر الغذائية الضرورية المهمة للجنين، ومن بينها حمض الفوليك وفيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة الأخرى، ولهذا يعتبر ضروري لزيادة وزن الجنين.

يعتبر تناول الحليب من الضروريات للحامل، وهذا لاستكمال نمو الجنين وزيادة وزنه حيث أنه لا يحتوي على العناصر الضرورية لبناء العظام، كما أنه مفيد لتنظيم ضربات القلب ونمو الأعصاب، كما أنه مهم لعمليات تخثر الدم وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

يجب الحرص على تناول الخضروات مثل الجزر والخيار والبازلاء، والخضروات الورقية والفواكه مثل الموز والبطيخ والتفاح من بداية الحمل وحتى نهايته، وهذا للحصول على العناصر الغذائية الضرورية للجسم، كما يمكنك تناول العصائر الطازجة مثل عصير الجوافة أو الفراولة أو البرتقال والتي تزيد من وزن الجنين.