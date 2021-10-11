إعلام: بشرى للمسافرين الأردنيين المتوجهين إلى بريطانيا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن السلطات البريطانية، اعترفت باللقاحات التي يستخدمها الأردن.

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وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللقاحات مُدرجة في القائمة المعتمدة لدى السلطات الصحية في بريطانيا، بحسب موقع "عمون".

وأوضح الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي سابق، أن قرار بريطانيا جاء نتيجة اتصالات مكثفة أجرتها الوزارة.

ولفت إلى أن هذه الاتصالات جاءت بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية، عبر سفارة الأردن في لندن مع الجهات المختصة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح المسؤول الأردني أن مواطنيه الحاصلين على جرعتي لقاح من "فايزر" أو "أسترازينيكا" أو "موديرنا" لن يحتاجوا لعزل أنفسهم عند وصولهم إلى بريطانيا.

من جانبها، كتبت السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند، على حسابها في موقع "تويتر"، أن المسافرين الأردنيين المطعمين بالكامل بلقاحات Pfizer أو AstraZeneca أو Moderna لن يكونوا بحاجة لعزل أنفسهم عند وصولهم إلى إنجلترا.