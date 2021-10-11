شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب بالسعودية ضبابي بالإمارات ومعتدل في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر 2021، فى السطور التالية:-

قالت إدارة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى ظهور تشكيلا من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية.

وأوضح أن الرياح السطحية تكون غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وبخصوص ارتفاع الموج فهو من متر الى متر ونصف، أما حالة البحر فهي خفيف إلى متوسط الموج .

طقس الإمارات

ناشد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً وشرقاً وذلك من الساعة 23:00 من مساء اليوم " الأحد " وحتى الساعة 09:00 صباح اليوم الإثنين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شرقاً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:35 والمد الثاني عند 05:37 والجزر الأول عند الساعة 09:17 الثاني عند الساعة 22:47 .

وفي بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند 12:16 والمد الثاني عند 02:03 والجزر الاول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:58 .

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 37 30 90 30 دبي 36 28 90 35 الشارقة 37 25 90 35 عجمان 36 28 90 30 أم القيوين 36 25 90 25 رأس الخيمة 36 26 85 30 الفجيرة 36 30 85 25 العين 36 29 90 20 ليوا 37 30 90 20 الرويس 37 29 85 30 السلع 36 29 85 30 دلما 35 32 85 30 طنب الكبرى 35 31 80 30 طنب الصغرى 35 31 80 30 أبو موسى 35 30 85 30 .

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم الإثنين سيكون معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، خلال الليل.

أما في النهار فهو حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة، و درجة الحرارة الصغرى: 26 °ﻡ

طقس البحرين

قالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس الإثنين، معتدل مع رياح شمالية غربية سرعتها من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة خلال النهار.

وأوضحت أن ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 في عرض البحر، ودرجة الحرارة تكون العظمى 36 م الصغرى 25 م، أما الرطوبة النسبية فهي العظمى 75 % الصغرى 20%.